Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı ile korona son durum verileri

Bakan son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte ’de koronavirüs vaka sayısı ile korona son durum verileri

11 Mart 2020 tarihinden bu yana 'de etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bakan Koca Twitter hesabından paylaştığı günlük korona son durum verilerine göre gün gün hasta sayısında azalmalar görülüyor. Avrupa'da İngiltere merkezli ortaya çıkan corona mutasyon olayı sonrasında ise yeni (covid-19) koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya başlarken, durumundan şüphelenenler hızla koronavirüs testi yaptırıyor. Öte yandan Sağlık Bakanı son dakika olarak bugünkü korona son durum verileri için 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor. Türkiye'de korona vaka sayısı ile detayları…

Giriş Tarihi: 07.01.2021 20:57 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 20:57
Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa merkezli ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesi sonrasında yeni koronavirüs belirtileri kendini göstermeye başlamasıyla birlikte test yaptıran sayısı da doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Diğer yandan ülkemizdeki Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri Sağlık Bakanı Twitter hesabından paylaşılıyor. Bugünkü vaka sayısına ilişkin verileri ise merak ediliyor. 'de koronavirüs vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosu bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA - 7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden 7 Ocak koronavirüs tablosu verileri son dakika olarak paylaşıldı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son dakika corona virüsü haber detayları şöyle;

Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

7 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

6 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız

Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

5 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.

Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Fahrettin Koca son dakika 7 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI GELDİ!

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI DİĞER AŞILARA YETİŞMEK ÜZERE

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da yerli aşıların geldiği son durumu değerlendirmek üzere Bakanlıkta bir toplantı daha gerçekleştirildiğini belirtti.

SON DAKİKA