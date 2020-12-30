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Haberler Galeri Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! İşte 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı bilgileri...

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! İşte tablosu ile ’de koronavirüs vaka sayısı bilgileri...

2020 yılı Mart ayından bu yana 'de mücadelesi güçlü şekilde devam ediyor. Avrupa'da başta olmak üzere (covid-19) corona mutasyon gelişmeleri sonrasında yeni bu ülkelerde kendisini göstermeye başlamıştı. Ülkemizdeyse 11 Mart tarihinden itibaren korona son durum verileri Twitter hesabından Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı detaylarıyla paylaşılıyor. Bakan Koca'nın son dakika olarak duyurduğu Bugünkü vaka sayısıyla ilgili koronavirüs tablosu detayları öğrenilmek isteniyor. Bu başlık altından Ankara, , 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı detaylarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 20:12
SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

tablosu bugün, Twitter hesabından son dakika olarak paylaşılıyor. Dünya genelinde adeta kabusa dönüşen covid-19 pandemisine ilişkin Bazı Avrupa ülkelerinde corona mutasyon gelişmelerinin yaşanmasıyla beraber söz konusu ülkelerde yeni paniği kendini göstermeye başladı. Öte yandan 'de ise önemli korona aşısı gelişmeleri yaşanırken bugünkü 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? öğrenilmek isteniyor. Ankara, , korona son durum bilgileri, 30 Aralık koronavirüs tablosu detaylarına ve son dakika haberlerine bu başlık altında erişebilirsiniz…

SON DAKİKA - 30 ARALIK KORONA TABLOSU! TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı hesabından paylaşılan Sağlık Bakanlığı 30 Aralık koronavirüs tablosu verileriyle günlük Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı bilgileri şöyle;

Bakan Koca son dakika açıkladı! İşte 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı bilgileri...

Bakan Koca son dakika açıkladı! İşte 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı bilgileri...

30 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.

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SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

29 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

28 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz.

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

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