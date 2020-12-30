2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de koronavirüs mücadelesi güçlü şekilde devam ediyor. Avrupa'da İngiltere başta olmak üzere (covid-19) corona mutasyon gelişmeleri sonrasında yeni bu ülkelerde koronavirüs belirtileri kendisini göstermeye başlamıştı. Ülkemizdeyse 11 Mart tarihinden itibaren korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı detaylarıyla paylaşılıyor. Bakan Koca'nın son dakika olarak duyurduğu Bugünkü vaka sayısıyla ilgili 30 Aralık koronavirüs tablosu detayları öğrenilmek isteniyor. Bu başlık altından Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı detaylarını bulabilirsiniz…