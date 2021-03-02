Haberler Galeri Bakan Koca il il Türkiye risk haritasını paylaştı: Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller hangileri? Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller...

Bakan Koca il il Türkiye risk haritasını paylaştı: Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller hangileri? Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller...

Milyonların gözü kontrollü normalleşme kararlarının alınacağı Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller belli oldu. Çok yüksek, yüksek, düşük, orta riskli iller hangileri? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplantının ardından ulusa seslendi ve daha önce 4 renkli kategoriye ayrılan illere göre uygulanacak yeni kararları açıkladı. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Peki hangi il hangi kategoride yer alıyor? Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller neler? Çok yüksek, yüksek, düşük, orta riskli iller hangileri? İşte detaylar...