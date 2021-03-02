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Haberler Galeri Bakan Koca il il Türkiye risk haritasını paylaştı: Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller hangileri? Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller...

Bakan Koca il il risk haritasını paylaştı: Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller hangileri? Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller...

Milyonların gözü kontrollü normalleşme kararlarının alınacağı Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller belli oldu. Çok yüksek, yüksek, düşük, orta riskli iller hangileri? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplantının ardından ulusa seslendi ve daha önce 4 renkli kategoriye ayrılan illere göre uygulanacak yeni kararları açıkladı. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Peki hangi il hangi kategoride yer alıyor? Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller neler? Çok yüksek, yüksek, düşük, orta riskli iller hangileri? İşte detaylar...

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Giriş Tarihi: 02.03.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 09:22
Bakan Koca il il Türkiye risk haritasını paylaştı: Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller hangileri? Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller...

Son dakika: Kovid-19 vakalarını düşürmeyi başaran , 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme için hazırlıklarını sürdürüyor. bugün yapılan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından, daha önce risk grubuna göre 4 kategoriye ayrılan illerde uygulanacak ve kaldırılacak tedbirleri açıkladı.

Bakan Koca il il Türkiye risk haritasını paylaştı: Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller hangileri? Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller...

81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.

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Bakan Koca il il Türkiye risk haritasını paylaştı: Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller hangileri? Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller...

Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. 2 haftada bir değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.

Bakan Koca il il Türkiye risk haritasını paylaştı: Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller hangileri? Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller...

Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

Bakan Koca il il Türkiye risk haritasını paylaştı: Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkli iller hangileri? Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller...

KISITLAMALARIN DEVAM EDECEĞİ KIRMIZI LİSTEDE BULUNAN İLLER ŞU ŞEKİLDE:

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