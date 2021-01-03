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Haberler Galeri Bakan Koca son dakika 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa merkezli olarak ortaya çıkan ve (covid-19) koronavirüs mutasyon olayının yaşanması sonrasında şüpheli durumda olan test yaptırmak için sağlık kuruluşlarına müracaat etmeyi sürdürüyor. Öte yandan ülkemizde ise Sağlık Bakanı tarafından bugünkü korona son durum verileri formatında paylaşılıyor. (3 Ocak 2021) Ankara, İzmir, İstanbul ve Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verilerini içeren ve diğer tüm son dakika corona virüsü haberlerine buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 03.01.2021 21:44 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 21:44
Bakan Koca son dakika 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden itibaren etkilerini sürdüren corona virüsü salgınıyla ilgili yerli ve yabancı ajanlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'da koronavirüs mutasyon gelişmelerinin yaşanmasının ardından yeni belirtilerin de ortaya çıkmasıyla durumunu şüpheli bulanlar test yaptırmayı sürdürüyor. Ülkemizde ise Sağlık Bakanı bugünkü vaka sayısı detaylarını da içeren verilerini paylaşıyor. Ankara, İzmir, İstanbul ve Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verileri ile diğer tüm detayların yer aldığı son dakika verilerini bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA - 3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan 3 Ocak verileri açıklandı. Bugünkü Türkiye koronavirüs vaka sayısı detayları şöyle;

Bakan Koca son dakika 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

3 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz.

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Bakan Koca son dakika 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

2 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

Bakan Koca son dakika 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Merakla beklenen 'Okullar ne zaman açılacak?, 'Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?' sorularına Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama geldi. Prof.Dr. İlhan yaptığı açıklamalarında; ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

Bakan Koca son dakika 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

TELAFİ SINAVLARI 4 OCAK'TAN SONRA...

İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre daha yüz yüze eğitime ara verilerek sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

SON DAKİKA