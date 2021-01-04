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Haberler Galeri Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

4 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte verileri…

Küresel anlamda pandemi oluşturarak enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü ile ilgili yurttan ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye'de etkili olan pandemiye ilişkin günlük son durum verileri Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden duyuruluyor. Bugünkü vaka ve ölüm sayıları ise formatında Bakan Koca tarafından son dakika olarak açıklanacak. Ankara, İzmir, İstanbul Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verileriyle 4 Ocak detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 04.01.2021 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 19:29
Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa merkezli ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesi sonrasında yeni kendini göstermeye başlamasıyla birlikte test yaptıran sayısı da doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Diğer yandan ülkemizdeki Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri Sağlık Bakanı Twitter hesabından paylaşılıyor. Bugünkü vaka sayısına ilişkin verileri ise merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla son dakika 4 Ocak bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA - 4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak paylaşıldı. 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı detayları şöyle;

Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

4 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

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Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

3 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz.

Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

SON DAKİKA HABERLERİ

COVİD-19 YOĞUN BAKIMINDAKİ HASTALARLA İLGİLİ ŞOK GERÇEK!

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, ''Koronavirüse bağlı artık inme vakalarımız var. Artık sinir sistemi tutulumuna bağlı engellilik durumlarımız var. Bunun da tedavilerin de aktif olarak rol alıyoruz. Yoğun bakımdan bu şekilde aldığımız birçok hasta oluyor. Yani koronavirüs artık tek başına sinir sistemini, kardiyak sistemi etkileyip engellilik oluşturabilen bir faktör. Bununla ilgili de bizim tedavi stratejileri geliştirmemiz gerekiyordu ki biz bunu burada başardık, aktif olarak bu yöntemlerimizi burada kullanıyoruz'' dedi.

Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

Prof. Dr. Evren Yaşar, Türkiye'de engellilik oranının yüzde 7-8 civarında olduğunu söyledi. Bu vatandaşların pandemi döneminde hastane ve tedaviye ulaşabilirliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Biliyorsunuz Avrupa bu konuda biraz karıştı. Engelli vatandaşların seçenekleri daraltıldı. Ama biz tam tersi Ankara Şehir Hastanesi'nde engellerimizin tüm sağlık sorunlarına ilişkin tedavilerine; hem yataktan hem de ayaktan devam ettik. Bir başka husus var ki bu da koronavirüsün yol açtığı engellilik. Koronavirüse bağlı artık inme vakalarımız var.

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