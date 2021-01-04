Bakan Koca son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri…

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa merkezli ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesi sonrasında yeni koronavirüs belirtileri kendini göstermeye başlamasıyla birlikte test yaptıran sayısı da doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Diğer yandan ülkemizdeki Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşılıyor. Bugünkü vaka sayısına ilişkin 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri ise merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosu bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA - 4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak paylaşıldı. 4 Ocak koronavirüs tablosu verileri ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı detayları şöyle;