Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

2020 yılı başlarından itibaren ülkemizde etkilerini gösteren corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünyayı sarsan bir şekilde gündeme oturan corona mutasyon olayı beraberinde yeni koronavirüs belirtilerini de getirmesi sebebiyle, küresel anlamda durumunu şüpheli bulan ve belirtileri hisseden kişiler, koronavirüs testi için sağlık kuruluşlarının kapısını çalıyor. Öte yandan ülkemizde Sağlık Balanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri bugünkü vaka sayısı için 5 Ocak koronavirüs tablosu olarak paylaşılıyor. Bugünkü Türkiye vaka sayısı verilerinin yer aldığı 5 Ocak koronavirüs tablosu ve son dakika corona virüsü haberlerine buradan ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA! 5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE KORONA VAKA SAYISI VERİLERİ

5 Ocak koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşıldığı anda burada olacak…