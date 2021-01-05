Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili imkânların arttırılmasana rağmen isteklerinin okullarda yüz yüze eğitime geçmek olduğunu söyledi. SABAH'a konuşan Selçuk'un flaş açıklamaları arasında çok sayıda önemli başlık vardı. Ayrıca MEB 81 ile gönderdiği son yazıda belli alanlarda yüz yüze eğitim kararı da almış oldu. İşte dün eğitimde yaşanan sıcak gelişme ve Selçuk'un açıklamaları...