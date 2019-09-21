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Bakanlık duyurdu! 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 2 bin 806 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan, genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:11
Bakanlık duyurdu! 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 2 bin 806 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından, genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlık duyurdu! 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 2 bin 806 kişi yakalandı

"ARANAN ŞAHISLAR OPERASYONU" YAPILDI.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik olarak "Aranan Şahıslar Operasyonu" yapıldı.

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Bakanlık duyurdu! 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 2 bin 806 kişi yakalandı

29 BİN 569 PERSONEL GÖREV ALDI

7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonlarda, 7 bin 495 ayrı adreste arama gerçekleştirildi. 2 bin 806 şüpheli adli mercilere sevk edildi

Adam öldürme suçundan 33, hırsızlık suçundan 244, yaralama suçundan 360, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 88, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 101, kaçakçılık suçundan 45, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 20, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şüpheli bulundu.

Bakanlık duyurdu! 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 2 bin 806 kişi yakalandı

Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 653 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile 331 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile 119 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile 30 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile 6 şahıs olmak üzere, bin 139'u hükümlü bin 667'si yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 806 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Bakanlık duyurdu! 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 2 bin 806 kişi yakalandı

Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin de bulundu.

Bakanlık duyurdu! 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 2 bin 806 kişi yakalandı

Yapılan aramalarda, bir uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 447 mermi, iki kesici/delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 kök kenevir ve 498 gram esrar ele geçirildi.

Bakanlık duyurdu! 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 2 bin 806 kişi yakalandı
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