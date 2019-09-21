Bakanlık duyurdu! 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 2 bin 806 kişi yakalandı

29 BİN 569 PERSONEL GÖREV ALDI
7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonlarda, 7 bin 495 ayrı adreste arama gerçekleştirildi. 2 bin 806 şüpheli adli mercilere sevk edildi
Adam öldürme suçundan 33, hırsızlık suçundan 244, yaralama suçundan 360, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 88, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 101, kaçakçılık suçundan 45, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 20, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şüpheli bulundu.