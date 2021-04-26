Bakanlık Genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti! İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgını sürecinde risk grubu olarak gösterilen yaş grupları bilindiği üzere alınan kararla belirlenen saat aralıkları dışında dışarı çıkamıyordu. Hal böyleyken "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, izin saatleri nasıl?" gibi birçok soru özellikle bu yaş gruplarındaki vatandaşların gün içerisinde gündemine taşınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan yeni genelgede tüm bu soruların yanıtı verilmiş ve kısıtlamalara ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılmıştı. İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri…