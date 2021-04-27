Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan tam kapanma kararı çıktı. Bu son dakika gelişmesinin ardından ise İçişleri Bakanlığı 29 Nisan -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak yasağın tüm detaylarını yayımladığı genelge ile kamuoyuna duyurulmuştu. "29 Nisan- 17 Mayıs tam kapanma kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?" sorularının yanıtı da bu kapsamda genelge ile verilmiş oldu. İşte tam kapanma sürecinden muaf olacak kişi ve kurumlar…