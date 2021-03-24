'Balık adamlar' kirlilik için devreye girdi! Tam 106 metrelik...

'KİRLİLİK GİDERİLECEK'



TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yıllardır devam eden bir arızanın giderilmesi için çalışma yaptıklarını belirterek "Arızayı tespit ettik. Sahilden yaklaşık 20 metre içeride borularda bulunan kırık, atık suların bu bölgeye boşalmasına neden oluyordu. Yaklaşık 106 metrelik bir kısımda borular tamamen kırılarak denizde sürüklenmiş durumda ve burada ciddi bir kirlilik oluşturuyordu. Bu kirliliği ortadan kaldırmak, denizin temiz kalması için çalışmamızı başlattık. Nisan ayının başı gibi artık sahilin 20 metre yakınına boşalan bu atık suları tamamen sisteme dahil edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile çok önemli bir sahilimizi daha atık sulardan arındırmış ve Trabzon'umuza yeniden kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

