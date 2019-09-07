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'da mezara fotokapan yerleştirildi

'ın Ulus ilçesinde, ayının açtığı tahmin edilen mezara fotokapan kuruldu. Alınan bilgiye göre, Saz Mahallesi'nde 40 gün önce yaşamını yitiren bir kişi, Sümenler Mezarlığı'na defnedildi.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 07.09.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 16:15
Bartın'da mezara fotokapan yerleştirildi

Yaklaşık 3 hafta önce mezarın kazıldığını gören vatandaşlar, bunun üzerine mezarı tekrar kapattı.

Bartın'da mezara fotokapan yerleştirildi

Mezarın 4 gün önce yeniden açıldığını gören vatandaşlar, durumu Saz Mahallesi Muhtarı Alaattin Sümen'le paylaştı.

Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu

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Bartın'da mezara fotokapan yerleştirildi

Haber verilmesi üzerine mezarlığa gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

Bartın'da mezara fotokapan yerleştirildi

Mezarın ayı tarafından açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, mezara fotokapan kurdu.

Bartın'da mezara fotokapan yerleştirildi

Mahalle Muhtarı Alaattin Sümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 gün önce ölen bir mahalle sakininin defin işleminden yaklaşık 20 gün sonra mezarının kazıldığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Bartın'da mezara fotokapan yerleştirildi

Sümen, "Sonrasında 4 gün önce mezarın yeniden kazıldığını gördük ve durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdik. Ekipler mezarın ayı tarafından kazılabileceğini söyledi.

Bartın'da mezara fotokapan yerleştirildi

Durumu anlamak için mezarın karşısına fotokapan kuruldu. Hepimiz tedirgin olduk. İlk kez mahallemizde böyle bir şeyle karşılaştık." dedi.

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