Başakşehir'de boş arsa kaçak kesim yapanlarla doldu

Kaçak kurban kesimi yapanlara yapılacak cezai işlemlerle ilgili bilgi veren Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, "Sultangazi Belediyesi olarak Esentepe'de kurulan kurban satış ve kesim merkezimizde konteynerlerimiz ve 42 adet çadırımız mevcut. Bunun dışında ilçemiz genelinde 5 adet kesim yerimiz mevcut. Biz bunun dışında izinsiz kesenlerle alakalı kamuya ait boş arsa, cadde, meydanlarda Kabahatler ve Çevre kanunlarına göre cezai işlemler uygulayacağız. 5326 sayılı kabahatler Kanunu'na göre 124 Lira idari karar tutanağı tutuyoruz. Çevre Kanununa göre de umuma açık yerlere, caddeye, sokağa hayvan atıklarını atanlarla ilgili konutlar da işlenirse bin 450 lira, toplu kesim yapılan tesislerde işlenirse 58 bin lira Çevre Kanuna göre işlem yapılmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzeliyoruz" ifadelerini kullandı.