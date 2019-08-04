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Başkan Erdoğan, Şehir Hastanesini ziyaret etti

Giriş Tarihi: 04.08.2019 22:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 22:11
Başkan Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nin ardından Şehir Hastanesine geçti.

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Başkan Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti

Hastanede incelemelerde bulunan ve tedavi gören hastaları ziyaret eden Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bugün hamd olsun Şehir Hastanemizin resmen açılışını yapıyoruz. Bugün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılısını yaptık. Bunlar bizim için tarihi bir dönüm noktasıydı.

Başkan Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti

Tarihi bir gündü. Her iki önemli açılışı yapmak suretiyle 'da bir dönüşümü yaşadık. Gerek şifa kaynağımız olan Bursa Şehir Hastanesi gerekse 'Yol medeniyettir' diye yola çıktığımız bu İstanbul-İzmir Otoyolu, tüm insanlığa, özellikle ülkemiz halkına 'Hayırlı olsun.' diyoruz. Kurdeleyi bu dua ve temenniyle kesiyoruz." ifadelerini kullanarak hastanenin açılış kurdelesini kesti.

Başkan Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti

Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı milletvekilleri ile diğer ilgililer eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti
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