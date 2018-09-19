Başkan Erdoğan Gaziler Günü'nü kutladı

"BÖYLE BİR MİLLETİN EVLADI OLMAKTAN İFTİHAR EDİYORUM"

"Böyle bir milletin evladı olmaktan iftihar ettiğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları karşısında devlet olarak bize düşen, emanetlerine sahip çıkmaktır. Biz zaten sizin emanetçisiyiz. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilecek hizmetleri en iyi şekilde yürütmek için gerekli birimleri kurduk."