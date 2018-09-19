Başkan Erdoğan Gaziler Günü'nü kutladı

"MİLLETİMİZ HAİNLERİN EMELLERİNE ULAŞMASINA İZİN VERMEMİŞTİR"
"Cudi'de, Gabar'da, Afrin'de, Cerablus'ta, Kandil de, Sincar da böyle oldu, böyle olacak. Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız, hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. 15 Temmuz'da sadece telefondan sizlere 'Hadi meydanlara' dedik. Milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, bayrak, millet dediler, F16'lara tanklara toplara karşı... 16 saatte bu millet o FETÖ denen alçak, hain terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı."