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Başkan Erdoğan imzayı attı ve talimatı verdi

Başkan , inşaatı devam eden 1915 Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı dolayısıyla Çanakkale'de bulunan Erdoğan, inşası süren 'nde incelemelerde bulundu. Projeyle ilgili üstlenici firma yöneticilerinden brifing alan BaşkanErdoğan, daha sonra telsizden köprünün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi. Recep Tayyip Erdoğan, günün anısına bir baret imzaladı.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 22:57
Başkan Erdoğan imzayı attı ve talimatı verdi
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Başkan Erdoğan imzayı attı ve talimatı verdi

Başkan Erdoğan, inşaatı devam eden 1915 Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.

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Başkan Erdoğan imzayı attı ve talimatı verdi

Başkan , inşaatı devam eden 1915 Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.

Başkan Erdoğan imzayı attı ve talimatı verdi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 104. Yılı dolayısıyla Çanakkale'de bulunan Erdoğan, inşası süren 'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan imzayı attı ve talimatı verdi

Projeyle ilgili üstlenici firma yöneticilerinden brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra telsizden köprünün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.

Başkan Erdoğan imzayı attı ve talimatı verdi

Başkan , günün anısına bir baret imzaladı.

Başkan Erdoğan imzayı attı ve talimatı verdi

Proje sahasında da incelemelerde bulunan Erdoğan, proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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