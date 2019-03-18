Başkan Erdoğan imzayı attı ve talimatı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı dolayısıyla Çanakkale'de bulunan Erdoğan, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Projeyle ilgili üstlenici firma yöneticilerinden brifing alan BaşkanErdoğan, daha sonra telsizden köprünün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi. Recep Tayyip Erdoğan, günün anısına bir baret imzaladı.
Giriş Tarihi: 18.03.2019
22:55
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019
22:57