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Başkan Erdoğan'a 'de anlamlı hediye

Başkan Erdoğan'a, Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün, annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti..

Giriş Tarihi: 23.02.2020 00:00 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 00:02
Başkan Erdoğan'a İzmir'de anlamlı hediye

Başkan Erdoğan'a, Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün, annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti..

Başkan Erdoğan'a İzmir'de anlamlı hediye

Başkan , "Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların bu noktada devamlı önünü açmakta kararlıyız ve bundan sonra da inşallah önünü açmaya devam edeceğiz." dedi.

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Başkan Erdoğan'a İzmir'de anlamlı hediye

4 BİN 500 YETERLİ DEĞİL
Erdoğan, 'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Duratiles- İzmir Seramik Fabrikası'nın açılışında, şirketteki 4 bin 500 çalışan sayısını yeterli bulmadığını, bunun artması gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'a İzmir'de anlamlı hediye

'deki fabrikada 550 kişinin istihdam edileceğini öğrendiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Böyle bir seramik fabrikasının burada hizmete alınması sebebiyle bir aradayız. Rabbim her şeyden önce tabi bu tür müteşebbislerimizin artmasını, bizlere, ülkemize nasip etsin. Çünkü kolay değil, aş, iş, ekmek buna vesile olan, buna aracı olan girişimcilerimiz bizim medarı iftiharımızdır. Onların baş tacı olmaları hasebiyle tabi ki tebrik ediyorum şahsım adıma, milletim adına. Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların bu noktada devamlı önünü açmakta kararlıyız ve bundan sonra da inşallah önünü açmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bu fabrika bundan sonrakilerin de devamını sağlayacaktır."

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Başkan Erdoğan'a İzmir'de anlamlı hediye

Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün de 18 yıllık AK Parti iktidarında 15. fabrikaya ulaştıklarını belirterek, ülkede yakalanan istikrar ve güvenden dolayı Cumhurbaşkanı ve kadrolarına teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'a İzmir'de anlamlı hediye

Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler besmele çekerek kurdele kesimini gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'a İzmir'de anlamlı hediye

SÜRPRİZ HEDİYE
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün, Başkan Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti..

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