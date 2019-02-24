Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Başkan Erdoğan'dan 'da ev ziyareti

Giriş Tarihi: 24.02.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 22:53
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Cumhurbaşkanı , davetini kabul ettiği vatandaşın evinde kahve içti

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı , bir vatandaşın davetini geri çevirmeyerek evine ziyarette bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

İtfaiye Meydanı'ndaki mitingin ardından bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet etti.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Daveti kabul eden Erdoğan, vatandaşın evine giderek ev halkıyla sohbet etti ve Türk kahvesi içti.

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Çocuklarla ve ailenin yaşlı üyelerinden biriyle yakından ilgilenen Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti
BİZE ULAŞIN