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Başkentte 8 katlı binada

Giriş Tarihi: 15.10.2018 08:34 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 08:35
Başkentte 8 katlı binada yangın

'da bir binada çıkan da mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 10 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Başkentte 8 katlı binada yangın

Keçiören'e bağlı Esertepe Mahallesi Melike Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın kottan ikinci katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

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Başkentte 8 katlı binada yangın

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 üniversite öğrencisinin oturduğu daireden yükselen dumanları gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Başkentte 8 katlı binada yangın

Bu sırada apartman boşluğunu dolduran yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi pencere ve balkonlara çıkarak yardım istedi.

Başkentte 8 katlı binada yangın

Olay yerisevk edilenlen çok sayıda itfaiye ekibi a müdahalede bulunurken, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) binadakileri tahliye etmek için çalışma başlattı.

Başkentte 8 katlı binada yangın

İtfaiye ekipleri bir yandan ı kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da itfaiye araçlarının merdivenleriyle balkonlarda mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.

Başkentte 8 katlı binada yangın

İtfaiye ekipleri mahsur kalan 20 kişiyi kurtardı

sırasında üniversite öğrencilerinin evde mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine daireye giren ekipler içeride kimsenin bulunmadığını belirledi.

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