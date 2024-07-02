Berat Albayrak’ın sözleri üzerinden manipülasyona kalkıştılar: Muhalif medyadan algı oyunları | Mevlüt Tezel yazdı

ALGI OYUNLARINA DEVAM!

Albayrak'ın özellikle medyadan ve kameralardan uzak durmasına rağmen oğlunun törenine katılması bile olay oluyor. Yetmiyor, Malcolm X'e yaptığı bir atıftan yola çıkılarak Maliye Bakanı Şimşek'i de kapsayan komplo teorileri ortaya atılıyor!

Albayrak'ın hâlâ komplo teorilerine konu edilmesi, maruz kaldığı manipülasyon ve dezenformasyon akıl alır gibi değil!

Oysa Albayrak, o törende yeni nesillerin yetiştirilmesi konusunda özetle şu anlamlı konuşmayı yapmıştı:

"Çok zor bir dünya ile kültürel anlamda manevi anlamda bir medeniyet sorgulamasının olduğu dünya ile muhatabız.

Birçok medeniyetin yıkıldığı, yok olduğu, tehdit altında kaldığı bir iklimde çok önemli bir hususu hiçbir zaman unutmamamız lazım.

O da şudur; bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı hakikate karşı kör sağır olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü var; 'Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli.

Girdiğiniz her mecliste inşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin..."