Berna Yılmaz oğlunun intiharından sonra ilk kez konuştu

İşte Berna Yılmaz ile yapılan o röportaj:

"- Yıllar boyu en çok röportaj yapmak istediğim isimlerden biriydiniz. Keşke böyle bir acının üzerine olmasaydı. Oğlunuz Yavuz Yılmaz'ın kaybından sonra ilk kez konuşuyorsunuz. Çok zor bir soru biliyorum ama nasılsınız?

Nasılım? Evet, cevaplaması zor bir soru... Daha zor olan soru ise 'Atlatabildiniz mi?' Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum: Atlatılacak bir şey yok. O acı daima bizimle gelecek. O acı da, Yavuz da bizim içimizde. Acımızı ailece beraber, kenetlenerek yaşamaya devam ediyoruz. Ama bu saatten sonra yas tutmak yerine Yavuz'un hatıralarını yaşatmak bizim birinci görevimiz. Yaşadığımız tüm güzel günleri, anıları ve bıraktığı eserleri diri tutmak, hiç kaybetmemek için bunu yapmanın peşindeyiz. Yavuz için başarmamız gerekiyor.