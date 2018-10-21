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oğlunun ından sonra ilk kez konuştu

Giriş Tarihi: 21.10.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 12:46
Berna Yılmaz oğlunun intiharından sonra ilk kez konuştu

Türkiye'nin eski başbakanlarından 'ın eşi 10 ay önce oğlu 'ı kaybetmişti. O acılı günden bu yana basına açıklama yapmayan Berna Yılmaz ilk kez konuştu...

Berna Yılmaz oğlunun intiharından sonra ilk kez konuştu

Türkiye'nin eski başbakanlarından 'ın eşi 10 ay önce oğlu 'ı kaybetmişti. 39 yaşındaki Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları'ndaki evlerinde, anne ve babasının odasında kendini başından vurarak etmişti.

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Berna Yılmaz oğlunun intiharından sonra ilk kez konuştu

O acılı günden bu yana basına açıklama yapmayan ilk kez konuştu. Berna Yılmaz, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Berna Yılmaz oğlunun intiharından sonra ilk kez konuştu

, "Yavuz yurt dışında yıllarını daha yalnız olarak geçirdi. Eşimin siyaset hayatı nedeniyle yoğun bir dönemimizdi o zamanlar. Yavuz kendisini yalnız hissetti belki ve kendisiyle biraz daha baş başa yaşadı. Ben de şu an baktığımda onu yalnız bıraktığımızı hissediyorum. Belki de pişmanlık bunun adı" diye belirtti. Yılmaz, bunun bir özeleştiri olduğunu dile getirirken, "Çünkü o yıllar çok yoğun bir çalışma içerisindeydik. Siyaset kolay bir iş değil. Normal bir aile gibi yaşayamıyorsun. Her anın yoğun; bazen kendini bile ihmal edebiliyorsun" diye ifade etti.

Berna Yılmaz oğlunun intiharından sonra ilk kez konuştu

İşte Berna Yılmaz ile yapılan o röportaj:

"- Yıllar boyu en çok röportaj yapmak istediğim isimlerden biriydiniz. Keşke böyle bir acının üzerine olmasaydı. Oğlunuz 'ın kaybından sonra ilk kez konuşuyorsunuz. Çok zor bir soru biliyorum ama nasılsınız?

Nasılım? Evet, cevaplaması zor bir soru... Daha zor olan soru ise 'Atlatabildiniz mi?' Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum: Atlatılacak bir şey yok. O acı daima bizimle gelecek. O acı da, Yavuz da bizim içimizde. Acımızı ailece beraber, kenetlenerek yaşamaya devam ediyoruz. Ama bu saatten sonra yas tutmak yerine Yavuz'un hatıralarını yaşatmak bizim birinci görevimiz. Yaşadığımız tüm güzel günleri, anıları ve bıraktığı eserleri diri tutmak, hiç kaybetmemek için bunu yapmanın peşindeyiz. Yavuz için başarmamız gerekiyor.

Berna Yılmaz oğlunun intiharından sonra ilk kez konuştu

- Çok zor bir sınav. Yaşayan bilir sadece. Siz anlatın!

Hayat, insanı hiç beklemediği anda beklemediği imtihanlarla karşı karşıya getirebiliyor. Bizim de payımıza düşen bu oldu. Böylesine zor, acı bir imtihanla karşı karşıyayız ama tevekkülüz. Mukadderata inanan biriyim. Bu Allah'tan gelen bir hastalık ve yine Allah'tan gelen bir sonuç.

Berna Yılmaz oğlunun intiharından sonra ilk kez konuştu

YAVUZ'UN HUZURU, KENDİ HUZURUM İÇİN DİK DURMALIYIM

- 10 ay oldu. Zaman geçiyor ama acılar da sanırım bazen katlanıyor azalmak yerine. Yılmaz ailesinde neler oluyor?

10 ay oldu. Aralık'ın 17'siydi. Karşılamak o kadar kolay mıydı bu koca günü, ayı. Hayır ve asla. Günler, haftalar geçmek bilmedi. Şu an konuşmak zor. Noktayı 'Hassasım' diye koyayım (Gözleri doluyor). Bu yaşadığımız şey; sözlere dökülecek kadar kolay değil. Ama inanıyorum ki ne kadar dik durursam ne kadar toplum içinde onun yapmak istediklerini yapabilirsem o kadar iyi olacak. Hem kendi huzurum için hem de onun huzurunu sağlamak için. Ailece biz böyle düşünüyoruz. Şu anda babası yani eşim , oğlum Hasan ve kızımdan öte gelinim Ceren ve küçük torunumuzla ailece yaşadığımız bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

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