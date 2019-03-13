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'ta feci : 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre 'ta feci ! Kontrolü kaybeden lüks araç yolun karşısına geçerek taksiciye çarptı. Kazada ölü ve yaralılar var...

Giriş Tarihi: 13.03.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 09:39
Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'nde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle demir bariyerleri kırıp karşı yöne geçerek Ebubekir B'nin kullandığı ticari taksi ile çarpıştı.

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Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ticari taksinin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı, diğer araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari taksideki iki yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ticari takside sıkışan sürücü Ebubekir B. ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ebubekir B. hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İncelemelerin ardından Ebubekir B'nin cesedi morga kaldırıldı. nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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