Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'nde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle demir bariyerleri kırıp karşı yöne geçerek Ebubekir B'nin kullandığı ticari taksi ile çarpıştı.