Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Beştepe'de ilk toplantısı

üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi 'e geldi. 'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından Anıtkabir'deki töreni yapılmıştı. Buradaki törenin ardından ilk YAŞ toplantısı için Beştepe'ye geçildi.

Giriş Tarihi: 02.08.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 02.08.2018 16:07
  • 1
  • 34
Beştepe'de ilk toplantısı
Beştepe'de ilk YAŞ toplantısı

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler adığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum."

  • 2
  • 34
Beştepe'de ilk toplantısı
Beştepe'de ilk YAŞ toplantısı

İLK YAŞ TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura () toplantısı Beştepe'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. 'i ziyaret eden başkanlığındaki YAŞ heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek saat 15.15 sularında toplandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 34
Beştepe'de ilk toplantısı
Beştepe'de ilk YAŞ toplantısı

TOPLANTININ İLKLERİ

bazı ilklere sahne olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni üyeler olarak ilk kez toplantıya katılacak. Bir önceki şuraya Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar, bu kez Milli Savunma Bakanı olarak şurada hazır bulunacak. Çalışmalarını bir günde tamamlaması öngörülen şurada albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve generallerin terfileri ve atamaları masaya yatırılacak.

  • 4
  • 34
Beştepe'de ilk toplantısı
Beştepe'de ilk YAŞ toplantısı

Anıtkabir ziyareti ve ilk YAŞ toplantısında yansıyan görüntüler...

  • 5
  • 34
Beştepe'de ilk toplantısı
Beştepe'de ilk YAŞ toplantısı
  • 6
  • 34
Beştepe'de ilk toplantısı
Beştepe'de ilk YAŞ toplantısı
  • 7
  • 34
Beştepe'de ilk toplantısı
Beştepe'de ilk YAŞ toplantısı
BİZE ULAŞIN