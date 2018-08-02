Beştepe'de ilk YAŞ toplantısı

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum."