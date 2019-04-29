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  • BİM aktüel kataloğu açıklandı! 3 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğunda muhteşem sürprizler

aktüel kataloğu açıklandı! 3 Mayıs ürünleri kataloğunda muhteşem sürprizler

, merakla beklenen 3 Mayıs aktüel kataloğunu resmi internet sitesinden yayınladı. kataloğu içerisinde buhar kazanlı ütü, turbo fırın, ışıklı dik durabilen elektrik süpürgesi, blender seti, kahve makinesi, çay makinesi ve daha birçok elektronik eşya bulunuyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği bu ürünlere sahip olmak isteyenler belirtilen tarihlerde en yakın marketlere gidebilirler. 3 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğundaki listenin tamamını bu başlık altından görebilirsiniz. İşte BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu!

Giriş Tarihi: 29.04.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 11:38
BİM aktüel kataloğu açıklandı! 3 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğunda muhteşem sürprizler

BİM AKTÜEL KATALOĞUNUN BU HAFTA LİSTESİ AÇIKLANDI

aktüel ürünleri bu hafta yine dopdolu... Birçok elektronik eşyanın satışa sunulacağı haftanın kataloğu yine yakından takip ediliyor. İşte o liste;

BİM aktüel kataloğu açıklandı! 3 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğunda muhteşem sürprizler
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BİM aktüel kataloğu açıklandı! 3 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğunda muhteşem sürprizler
BİM aktüel kataloğu açıklandı! 3 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğunda muhteşem sürprizler
BİM aktüel kataloğu açıklandı! 3 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğunda muhteşem sürprizler
BİM aktüel kataloğu açıklandı! 3 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğunda muhteşem sürprizler
BİM aktüel kataloğu açıklandı! 3 Mayıs BİM aktüel ürünleri kataloğunda muhteşem sürprizler
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