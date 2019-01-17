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  • BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak Yarın BİM marketlere hangi aktüel ürünler gelecek?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak Yarın BİM marketlere hangi aktüel ürünler gelecek?

marketler zinciri, resmi internet sitesi üzerinden haftanın merak edilen kataloğunu yayınladı. Tam sayfa yayınlanan kataloğun içeriğinde bulunan ürünler müşterileri heyecanlandırdı. Teknolojik aletler, mutfak eşyaları, giyim, oyuncak ve çok daha fazlası yarın satışa çıkıyor. 18 Ocak'ta satışa sunulacak olan ürünlerine müşterilerin yine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Özellikle ev hanımları BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek ihtiyaçlarını bu indirimli fırsatlardan karşılamanın peşinde.

18 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

18 Ocak'ta satışta olacak olan aktüel ürünler kataloğunun tam sayfa listesini yine bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz. Muhteşem ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olmak için yarın en yakın markete gidebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.01.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 09:29
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak Yarın BİM marketlere hangi aktüel ürünler gelecek?

aktüel ürünleri arasında birbirinden sürpriz fırsatlar yarın sizleri bekliyor. 18 Ocak'ta satışa çıkacak ürünler arasında en çok ilgiyi 'çamaşır makinası' görecek. Bu ürünün sabah erken saatlerde tüketilmesi bekleniyor. Çamaşır makinasının yanı sıra daha birçok mutfak eşyası da satışta olacak.

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak Yarın BİM marketlere hangi aktüel ürünler gelecek?

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak Yarın BİM marketlere hangi aktüel ürünler gelecek?

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan , portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak Yarın BİM marketlere hangi aktüel ürünler gelecek?

, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 ( 23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak Yarın BİM marketlere hangi aktüel ürünler gelecek?
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak Yarın BİM marketlere hangi aktüel ürünler gelecek?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak Yarın BİM marketlere hangi aktüel ürünler gelecek?
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