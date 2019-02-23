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  • Binali Yıldırım Sarıyer'de börek yedi, martılara simit attı 

Sarıyer'de börek yedi, martılara simit attı

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sarıyer ilçesini ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 18:44
Binali Yıldırım Sarıyer'de börek yedi, martılara simit attı

Büyükşehir Belediye Başkan adayı , bugün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu. Yıldırım ilk olarak, güzergah üzerinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na uğradı.

Binali Yıldırım Sarıyer'de börek yedi, martılara simit attı

Muhtar Nevzat Aktan ve orada bulunanlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı 3. kademe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

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Binali Yıldırım Sarıyer'de börek yedi, martılara simit attı

, MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na da uğradı. Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyareti yaptı.

Binali Yıldırım Sarıyer'de börek yedi, martılara simit attı

Gördüğü bir börekçide börek yiyen Yıldırım, basın mensuplarına ve vatandaşlara da börek ikram etti.

Binali Yıldırım Sarıyer'de börek yedi, martılara simit attı

Esnaflarla sohbet eden , Sarıyer'de kafelere de uğradı. Yıldırım, kafede bulunan gençler ile tek tek tokalaştı, sohbet etti. Balıkçıları da ziyaret eden Binali Yıldırım, sahilde martılara simit attı.

Binali Yıldırım Sarıyer'de börek yedi, martılara simit attı

Yıldırım ayrıca Sarıyer Spor Kulübü'nün kafeteryasına giderek, orada bulunanlarla da tokalaştı.

Binali Yıldırım Sarıyer'de börek yedi, martılara simit attı
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