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'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı , seçimlere ilişkin, "İstanbul'da yaşanan süreçlere hep beraber şahit olduk ve nihayet İstanbullular bir kez daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ümit ediyorum bu seçimler her türlü şaibeden, şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın." dedi.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 14:03
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , "Seçimlerin her türlü şaibeden, her türlü şüpheden uzak bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyorum" dedi..

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı , seçimlere ilişkin, "İstanbul'da yaşanan süreçlere hep beraber şahit olduk ve nihayet İstanbullular bir kez daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ümit ediyorum bu seçimler her türlü şaibeden, şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın." dedi..

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Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

UĞURLAMA TÖRENİNE KATILDI

Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Uğurlama Töreni'ne katılan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Mayıs'ın Türkiye tarihinde çok önemli olduğunu söyledi. "16 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce Milli Mücadeleyi başlatmak için buradan İstanbul'dan Bandırma vapuruyla, 18 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı gündür." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

"Bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşından sonra Mondros Mütarekesi imzalanmış. Hemen sonra da düşman kuvvetleri İstanbul'u işgal etmişti. O yıl, 16 Mayıs 1919 bugünkü gibi değildi. O gün İstanbul'dan öyle rahatça gemiyle Anadolu'ya gitmek mümkün değildi. İşgal altında, Boğazın düşman gemileriyle dolu olduğu bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini, hürriyet meşalesini tutuşturmak üzere 18 arkadaşıyla beraber İstanbul'dan hareket etti ve böylece işgal altındaki Anadolu'nun milletin azim ve gayretiyle bağımsızlığını kazanması yolundaki ilk adımı atmış oldu. 100. yılı dolayısıyla bugün denizcilerimiz İstanbul'dan yola çıkacaklar ve sırayla Bandırma Vapurunun izlediği rotayı takip ederek, bu şekilde 19 Mayıs'ta Samsun'a varmış olacaklar. Biz de bu etkinliklerde onlara 'Vira Bismillah' demek, 'Allah selamet versin' demek için buradayız." dedi..

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

"ANILARIMIZI ONLARLA PAYLAŞTIK"

Üsküdar'da kendisini davet eden öğrencilerle iftar yapmasına değinen Yıldırım, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinde okuyan beş öğrenci arkadaşımız bize bir davetle 'İftara gelir misiniz?' dediler, biz de iftarda onlarla buluştuk, sohbet ettik. Kendi öğrencilik yıllarımızı, anılarımızı onlarla paylaştık. Kendilerinin beklentilerini, hedeflerini konuşma fırsatımız oldu, çok keyifli bir buluşma oldu." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

"ÖĞRENCİ BÜTÇESİNDE CİDDİ BİR RAHATLAMA OLACAK"

, İBB Meclisince öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Şimdi öğrenci kardeşlerimiz Akbili aylık 85 lira yerine 40 liraya alacak, öğrenci bütçesinde ciddi bir rahatlama olacak. Suda da keza yüzde 40'a varan indirim gerçekleşti. Özellikle çok nüfuslu ailelerde daha fazla indirim olmak üzere bu da İstanbullu hemşehrilerimizin bütçelerini rahatlatacak. İstanbullunun, vatandaşlarımızın yararına, menfaatine olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne." şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.

YILDIRIM GEMİNİN DÜMENİNE GEÇTİ

Açıklamanın ardından iskeleden bir römorköre binen Yıldırım'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Yıldırım, geminin dümenine geçerek yelkenlilerle birlikte boğaza açıldı.

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