Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama.
"ANILARIMIZI ONLARLA PAYLAŞTIK"
Üsküdar'da kendisini davet eden öğrencilerle iftar yapmasına değinen Yıldırım, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinde okuyan beş öğrenci arkadaşımız bize bir davetle 'İftara gelir misiniz?' dediler, biz de iftarda onlarla buluştuk, sohbet ettik. Kendi öğrencilik yıllarımızı, anılarımızı onlarla paylaştık. Kendilerinin beklentilerini, hedeflerini konuşma fırsatımız oldu, çok keyifli bir buluşma oldu." ifadelerini kullandı.