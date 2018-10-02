Bingöl'de kayıp şehir iddiası

'BU TABLO BİZİ ÜZÜYOR'

Alanın pek bilinmediğini, keşfedilip turizme kazandırılması gerektiğini belirten ziyaretçilerden Mustafa Artan ise, "Bu alan Pargasur Şelalesi olarak geçiyor. Tanınmadığı için pek fazla bir ilgi odağı değil. Yan tarafında ise tarihi kalıntılar var. Yöre halkı tarafından burada çok eski tarihlerde yaşamın olduğu söyleniyor. Mağara şeklindeki kalıntıların içi özenle oyulmuş ve güzel mimari ile yapılmış odalar var. Buradaki tarihi kalıntılar da vatandaşlar tarafından 'kayıp şehir' olarak adlandırılıyor. Ne yazık ki tarihi kalıntıları gören defineciler de boş durmamış, içerde büyük zarar var. Bu tabloyu görmek de bizi üzüyor. Çünkü tarihimiz yok oluyor. Tarihimize sahip çıkılmıyor. Buraya gelirken herhangi bir tabela, bu yerin varlığını gösteren herhangi bir işaret de yok. Yetkililerden bu alana ilgiyi arttırmak için gerekli özeni göstermelerini talep ediyoruz. Daha önce de güvenlik tehlikesi olduğu için kimse pek gelemiyordu, ancak şimdi öyle bir durum yok. Herkes gönül rahatlığıyla buraya gelebiliyor" şeklinde konuştu.