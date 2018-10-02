Bingöl'de kayıp şehir iddiası

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarla bölgede oluşan huzur ve güven ortamının ardından Pergasur Şelalesi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bölge halkı, şelalelin olduğu bölgedeki tarihi kalıntılar ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırdıkları Pergasur'a ait olduğunu öne sürdü. Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığının belirlenmesi için bölgede araştırma yapılması amacıyla çalışma başlatılması talebinde bulundu.