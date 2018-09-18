Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor? İşte o isimlerden bazılarının yıllar içindeki değişimleri....
Giriş Tarihi: 18.09.2018 08:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 08:10
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor