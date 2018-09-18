Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor? İşte o isimlerden bazılarının yıllar içindeki değişimleri....

Giriş Tarihi: 18.09.2018 08:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 08:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





