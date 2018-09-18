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Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor? İşte o isimlerden bazılarının yıllar içindeki değişimleri....

Giriş Tarihi: 18.09.2018 08:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 08:10
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Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Bir dönemlerin çocuk yıldızları bakın şimdi ne yapıyorlar..

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Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Alemin Kralı dizisinde oynadığı Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, genç bir kız oldu. Birsu Demir'in son halini görenler şoke oldu. İnstagram hesabından paylaşan Bircu Demir'in son haline bakın.

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Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
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Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
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Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
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Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
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Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Bir zamanlar Türkiye'de en çok konuşulan isimdi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
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