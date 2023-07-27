Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bomba iddia: Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir!

"CHP'NİN BAŞINDA BİR DİKTATÖR VAR"

Özcan, "Siyasi partiler 2 yılda bir kurultay yapmak zorundadır. Bu 1 yıl uzatılabilir. CHP sürelerin tamamını kullanmış durumda. Benimle ilgili ihraç kararı veren YDK yetkisizdir. İncelemiş olan herkes görebilir. Genel Başkan YDK'yı kendisine bağlıyor. YDK'yı da kendisi belirliyor. YDK'da Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek giren kimse yok. Şu anda CHP başında bir diktatör var. CHP kayyım atanması süreciyle karşı karşıya."