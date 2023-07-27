Giriş Tarihi: 27.07.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bomba iddia: Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir!
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı sert çıkışlar sonrası partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında bomba iddialarda bulundu. Tanju Özcan, Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" mesajlarına dikkat çekerek, İmamoğlu'nun da CHP'den ihraç edilebileceğini söyledi.