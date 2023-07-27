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Haberler Galeri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bomba iddia: Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 00:00 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 00:02

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bomba iddia: Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir!

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı sert çıkışlar sonrası partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında bomba iddialarda bulundu. Tanju Özcan, Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" mesajlarına dikkat çekerek, İmamoğlu'nun da CHP'den ihraç edilebileceğini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bomba iddia: Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir!

14-28 Mayıs seçimleri sonrası yaşanılan hezimetin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı cephede yer alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bomba iddia: Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Tanju Özcan katıldığı canlı yayında, "Emek vererek partide bir yerlere geldim. Ben hukukçuyum. Dün itibariyle bana tebligat yapılmış. 'Beni somut olarak neyle suçluyorsunuz' diye sordum. Bana gelen yazıda, '7 günlük savunma hakkınız var' denildi. Dün avukatım gitti, 'Bize süre verin' dedi, vermediler. Ben parti programına aykırı tek bir söylemde bulunmadım."

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bomba iddia: Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir!

"Parti programını okuyan çok az partilimiz var. Asıl programa aykırı davranan kişi CHP'nin başındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu. Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı toplanan imzaların içinde oldum. 28 Mayıs'a kadar bağrıma taş bastım. Adaylığına karşıydım ama aday olduktan sonra hiç ses çıkarmadım." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bomba iddia: Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir!

"CHP'NİN BAŞINDA BİR DİKTATÖR VAR"

Özcan, "Siyasi partiler 2 yılda bir kurultay yapmak zorundadır. Bu 1 yıl uzatılabilir. CHP sürelerin tamamını kullanmış durumda. Benimle ilgili ihraç kararı veren YDK yetkisizdir. İncelemiş olan herkes görebilir. Genel Başkan YDK'yı kendisine bağlıyor. YDK'yı da kendisi belirliyor. YDK'da Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek giren kimse yok. Şu anda CHP başında bir diktatör var. CHP kayyım atanması süreciyle karşı karşıya."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bomba iddia: Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir!

"Kurultay yapma süresi dolmak üzere. Defalarca parti yetkililerini uyardım. Bu başvuru muhakkak yapılacaktır. Böyle olursa eski bir partili olarak en çok ben üzülürüm. Atatürk'ün kurduğu parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsı nedeniyle kayyım atanma durumuyla karşı karşıya." diye konuştu.

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