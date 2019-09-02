Bozcaada'da gemi su aldı, karaya oturdu! Mürettebat gemiyi terk etmedi

MÜRETTEBAT GEMİYİ TERK ETMEDİ



Geceyi ön kısmı tamamen batık olmasına rağmen gemide geçiren mürettebat havanın ağarmasıyla birlikte yine gemide çalışmaya devam etti. 8 kişilik mürettebatın şu ana kadar herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.