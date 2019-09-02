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Bozcaada'da gemi su aldı, karaya oturdu! Mürettebat gemiyi terk etmedi

Dün akşam saatlerinde Bozcaada açıklarında ön tarafı su alarak karaya oturan Türk gemisi hakkında soruşturma başlatıldı. Gemide bulunan 8 mürettebat şu ana kadar bir yardım talebinde bulunmadı

Giriş Tarihi: 02.09.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 10:45
Bozcaada'da gemi su aldı, karaya oturdu! Mürettebat gemiyi terk etmedi

Dün akşam sat 17.45 sıralarında Bozcaada açıklarında demirli olan Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki 'Kanuni D.S.' isimli su altı kum ve çakıl temizleme gemisi, 8 mürettebatıyla İzmir Aliağa'dan Yalova'ya gitmek üzereyken 'nin Bozcaada ilçesi açıklarına demir attı.

Bozcaada'da gemi su aldı, karaya oturdu! Mürettebat gemiyi terk etmedi

KARAYA OTURMAYA BAŞLADI

Bozcaada'nın güneydoğusunda Mermer Burnu açıklarında gemi baş kısmından su almaya başladı. Geminin kaptanı, Ali Koparan Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizden çağrı yaparak geminin baş kısmından su aldığını söyledi.

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Bozcaada'da gemi su aldı, karaya oturdu! Mürettebat gemiyi terk etmedi

Geminin kaptanı su alan geminin batmaması için kıyıya doğru seyir haline geçti. Geminin kurtarılması için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan 'Kurtarma-6' römorkörü sevk edildi. Gemi kaptanı manevra yaparak, su alan gemiyi karaya oturtmayı başardı.

Bozcaada'da gemi su aldı, karaya oturdu! Mürettebat gemiyi terk etmedi

MÜRETTEBAT GEMİYİ TERK ETMEDİ

Geceyi ön kısmı tamamen batık olmasına rağmen gemide geçiren mürettebat havanın ağarmasıyla birlikte yine gemide çalışmaya devam etti. 8 kişilik mürettebatın şu ana kadar herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Bozcaada'da gemi su aldı, karaya oturdu! Mürettebat gemiyi terk etmedi

Gemi hakkında soruşturma başlatıldığı, 72 saat boyunca yardım talebi gelmezse liman başkanlığının inisiyatif kullanıp personeli tahliye edeceği öğrenildi. Geminin su altından kum ve çakıl çıkardığı, ayrıca sahil ve liman temizlemede kullanıldığı belirtildi.

Bozcaada'da gemi su aldı, karaya oturdu! Mürettebat gemiyi terk etmedi
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Bozcaada'da gemi su aldı, karaya oturdu! Mürettebat gemiyi terk etmedi
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