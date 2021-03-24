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Bu ayın üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bu hafta tarihi bekleniyor!

Kabine toplantısı ne zaman? , özellikle koronavirüs salgını sürecinde 84 milyon tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayının başında gerçekleştirilen kabine toplantısında, yerinde karar dönemi açıklanmış ve 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonrası kısıtlamalarda herhangi bir değişikliğe gidilmemişti. Bu nedenle de yeni haftada da "Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı?" sorusu merak konusu oldu. günlük programına göre, bugün Kabine toplantısı var mı, bir sonraki kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Giriş Tarihi: 24.03.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 07:54
Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

ne zaman sorusu, haftanın en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin görüşüldüğü kabine toplantısı, belirli tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok riskli iller, koronavirüs risk haritasında değişti ve tedbirlerin de akıbetinin ne olacağı, hangi illerde kafe ve restoranların faaliyetine devam edeceği merak ediliyor. İşte, resmi açıklamalara göre "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak" sorsunun yanıtı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son geçtiğimiz hafta 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.

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Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz.

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.' dedi.

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