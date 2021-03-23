Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman sorusu, haftanın en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin görüşüldüğü kabine toplantısı, belirli tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok riskli iller, koronavirüs risk haritasında değişti ve tedbirlerin de akıbetinin ne olacağı, hangi illerde kafe ve restoranların faaliyetine devam edeceği merak ediliyor. İşte, resmi açıklamalara göre "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak" sorsunun yanıtı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son geçtiğimiz hafta 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.