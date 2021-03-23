Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor: Mart ayı üçüncü Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, özellikle koronavirüs salgını sürecinde 84 milyon tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayının başında gerçekleştirilen kabine toplantısında, yerinde karar dönemi açıklanmış ve 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonrası kısıtlamalarda herhangi bir değişikliğe gidilmemişti. Bu nedenle de yeni haftada da "Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı?" sorusu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı günlük programına göre, bugün Kabine toplantısı var mı, bir sonraki kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek?