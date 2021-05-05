Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Tam kapanma gündemiyle Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? 5 Mayıs

Tam kapanma sonrası ilk kabine toplantısı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, belirli tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor, tam kapanma ve sokağa çıkma yasağının akıbeti kabine toplantısında görüşülüyor. 17 Mayıs'a kadarki süreçte kabine toplantısı ne zaman sorusu 81 ilde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Son kabine toplantısı bir hafta önce gerçekleştirilmiş ve Ramazan ayı ile ilgil tedbir kararları kamuoyu ile paylaşılmıştı ve bayram sonuna kadar tam kapanma, kesintisiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre kabine toplantısı ne zaman? İşte, kabine toplantısı ile ilgili detaylar...