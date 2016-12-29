Bu haftanın en güzel Cuma mesajları! İşte resimli Cuma mesajları
2016 yılının son Cuma haftasında sizler için en güzel resimli Cuma mesajlarını bu başlık altında derledik. 2016'nın güncel ve yeni Cuma resimleri ile her hafta fark yaratmaya çalıştık. Haberimizde bulunan Cuma mesajlarını bu başlık altından indirmek çok kolay. Whatsapp, Facebook veya Sms olarak gönderebileceğiniz Cuma mesajlarını haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz. Siz de müslüman dünyası için önemli bir gün olan bugünde resimli Cuma mesajlarından bir tanesini sevdiklerinize göndererek bugünün coşkusunu onunla yaşayın
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Bu haftanın en güzel Cuma mesajları! İşte resimli Cuma mesajları
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Bu haftanın en güzel Cuma mesajları! İşte resimli Cuma mesajları