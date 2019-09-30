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  • Bu pratik bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Arabanızdaki o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Bu pratik bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Arabanızdaki o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Günlük hayatınızda oldukça işinize yarayacak verimli bilgiler konusunda kendinizi geliştirmek ister misiniz? Örneğin; evinizde belki de çürümek üzere olan çivilerden askı yapabilirsiniz. Evlerdeki damacanalarınızdan birer avize yaratma şansınız var mı? Peki ya araçlarınızda olan ama varlığını bilmediğiniz o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 30.09.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 10:19
Bu pratik bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Arabanızdaki o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Oldukça pratik ipuçları konusunda bugüne kadar asla görmediğiniz kolaylıkları sizler için hazırladık. Pet şişelerin yarısını keserek yepyeni bir amaç doğrultusunda kullanabilirsiniz. Birbirinden , hayat kurtacak ipuçları burada!

Bu pratik bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Arabanızdaki o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek?

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Bu pratik bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Arabanızdaki o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Önce penseyi alıyoruz.

Bu pratik bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Arabanızdaki o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Ardından çiviyi yavaş yavaş büküyoruz.

Bu pratik bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Arabanızdaki o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Aynen bu şekilde!

Bu pratik bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Arabanızdaki o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Son halini verdikten sonra da matkap buluyoruz!

Bu pratik bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Arabanızdaki o tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Matkabın ucuna ise çiviyi takıyorsunuz.

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