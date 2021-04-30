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Haberler Galeri Bu sene emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 13:28

Bu sene emekli ne zaman, ayın kaçında yatacak? emekli ikramiyesi zammı ne kadar?

Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren için milyonlar geçtiğimiz açıklama gelmiş ve vatandaşlar zamlı ikramiyelerini öğrenmişti. Her sene Ramazan ve Kurban bayramından önce vatandaşlara sağlanan 1000 TL'lik ikramiyelere gelen 100 TL'lik zammın müjdesi 'dan geldi. Şimdi ise milyonlarca kişi "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? emekli ikramiyeleri ne kadar, ayın kaçında yatacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, ayın kaçında yatacak?

Emekli için milyonlarca emeklinin gözü ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Her yıl 1000 TL olarak yapılan ödemeler bu sene zamla beraber 1100 TL olarak emeklilerin hesabına geçecek. Bayram öncesi ciddi bir maddi destek sağlayan bu ücretle alakalı olarak "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? emekli ikramiyeleri ne kadar, ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor olması nedeniyle ödemelerin önümüzdeki ayın ilk haftası yapılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, ayın kaçında yatacak?

BAŞKAN ERDOĞAN: EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ 1100 TL OLACAK

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, ayın kaçında yatacak?

"MECLİS'E DEĞİL KARARNAME İLE GÖNDERECEĞİM"

Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki ikramiyeyi kimler alacak? nasıl ödenecek işte sorulara cevaplar.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, ayın kaçında yatacak?

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, ayın kaçında yatacak?

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bunun için emeklilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmuyor. Bugüne kadar yapılan uygulamada olduğu gibi para ilan edilen tarihte hesaplarda olacak.

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