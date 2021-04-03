Bugün Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? İşte 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

Yeni kabine toplantısının ardından ilk hafta sonunda yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde uygulanacak olan 3-4 Nisan Hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgedeki detaylarla milyonların gündemindeki yerini alıyor. Bir süreli aradan sonra vakalardaki artışın önüne geçmek amacıyla yeniden Cumartesi günü kısıtlaması geri dönerken "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu noktada bilindiği üzere İstanbul dahil birçok ilde 56 saat sürecek olan kısıtlama geçtiğimiz akşam başlamıştı. Öte yandan Hafta içi 81 il genelindeki yasaklar aynı şekilde devam ediyor. Bugün hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlamanın olacağı iller ve genelge detayları…