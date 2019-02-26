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Bugün Cumhurbaşkanı 'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Bugün Türkiye'nin son 17 yılda ile birlikte büyük dönüşümüne imza atan Türk siyasi hayatına icraatleri ve vizyonuyla damga vuran Cumhurbaşkanı 'ın doğumgünü. 26 Şubat 1954 yılında doğan Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi?

Giriş Tarihi: 26.02.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 10:11
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

26 Şubat 1954
26 Şubat 1954 yılında doğdu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizin bildiği gibi Kasımpaşa'da doğdu ve büyüdü.

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Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Babası Ahmet Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

1960
1960 yılında Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'na başladı. Henüz ilkokul yıllarında iken okul harçlığını temin etmek için su ve simit sattı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

1965
Kitapların dışında da bir hayat vardı ve o hayatı erken yaşta öğrendi. 1965 yılında ilkokuldan mezun oldu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

1966
1966 yılında şehrin tek imam-hatip lisesi olan, İstanbul İmam-Hatip Lisesi'ni yatılı olarak kazandı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

1969
Erok Spor Kulübü'nde başladığı futbol hayatına amatör ligde Camialtı Spor Kulübünde devam etti.

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