Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri
Bugün Türkiye'nin son 17 yılda AK Parti ile birlikte büyük dönüşümüne imza atan Türk siyasi hayatına icraatleri ve vizyonuyla damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. 26 Şubat 1954 yılında doğan Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 26.02.2019
09:14
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019
10:11