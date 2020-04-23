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Bugün kırmızı ve beyaza büründü!

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı corona virüs tedbirleri nedeniyle ilk kez evlerde kutlandı. Sokağa çıkma yasağı bulunan çocukların aileleriyle hazırladığı kutlamalar renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri çeşitli noktalarda denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi. İşte 'dan görüntüler...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:56
Bugün İstanbul kırmızı ve beyaza büründü!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile mücadelesi devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'de İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile üçüncü defa sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan gecesi saat 00.00'da sona erecek. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile 64 milyona yakın vatandaşın evinde kalması planlanıyor.

Bugün İstanbul kırmızı ve beyaza büründü!

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren "Sessiz Şehir" halini aldı. Normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı merkezi noktalarda da sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasında işe gitmek zorunda olanlarda sabahın erken saatlerinde yola düştüler. Yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma kullanımında da sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdi. Otobüs ve metrobüs duraklarındaki vatandaş yoğunluğu ise kameralara yansıdı.

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Bugün İstanbul kırmızı ve beyaza büründü!

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 6'YA GERİLEDİ

Normal zamanlarda yoğun olan sabah trafiği ise bu dönemde yok denecek kadar az olmaya başladı. E-5 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiindeki trafik ve vatandaş yoğunluğu da sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı azaldı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 6'ya geriledi. Sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşların maske ve eldiven kullanımına da özen gösterdikleri görüldü.

Bugün İstanbul kırmızı ve beyaza büründü!

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri çeşitli noktallarda denetim yaptı. Ekipler araçları durdurarak izin belge ve evrakları inceledi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim drone ile havadan görüntülendi.

Bugün İstanbul kırmızı ve beyaza büründü!

'un birçok yerinde koronavirüs nedeniyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren İstanbullular, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı astı. Kentin ana caddeleri, dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Yollara ve cadde üzerindeki binaların yola bakan taraflarına asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri, görsel şölen oluşturdu. Caddelerin yanı sıra çevredeki site ve binaların da Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü.

Bugün İstanbul kırmızı ve beyaza büründü!

Beylikdüzü'ndeki bir sitede sokağa çıkma yasağı nedeniyle için alternatif bir etkinlik düzenlendi. Sitede yaşayan 6 çocuk bahçeye kurulan sahnede şiir okurken, site sakinleri balkon ve pencerelere çıkıp, bayrak salladı. Renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan etkinliği havadan da görüntülendi.

Bugün İstanbul kırmızı ve beyaza büründü!

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki sitede alınan dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif bir kutlama düzenlendi. Site yönetimi tarafından dün bahçeye sahne kuruldu. Site sakinleri de evlerinin balkonlarını ve pencerelerini bayraklarla süsledi.

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