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Haberler Galeri Bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu Cumartesi sokağa çıkma yasağı olan iller il il açıklandı!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 11:08

Bugün ve yarın var mı, hangi illerde? 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu Cumartesi sokağa çıkma yasağı olan iller il il açıklandı!

Yeni kabine toplantısının ardından ilk hafta sonunda yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde uygulanacak olan 3-4 Nisan Hafta sonu genelgedeki detaylarla milyonların gündemindeki yerini alıyor. Bir süreli aradan sonra vakalardaki artışın önüne geçmek amacıyla yeniden Cumartesi günü kısıtlaması geri dönerken "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu noktada bilindiği üzere dahil birçok ilde 56 saat sürecek olan kısıtlama geçtiğimiz akşam başlamıştı. Öte yandan Hafta içi 81 il genelindeki yasaklar aynı şekilde devam ediyor. Bugün hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlamanın olacağı iller ve genelge detayları…

Bugün Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? İşte 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

Hafta sonu saatleri bilindiği üzere 29 Mart tarihli kabine toplantısının ardından yeniden güncellenmişti. Bu kapsamda normalleşme adımlarıyla beraber bir süredir uygulanmayan Cumartesi kısıtlaması , Ankara ve İzmir dahil birçok ilde geri döndü. 81 il genelinde hafta içi kısıtlaması devam ederken vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren "Bugün Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. 3-4 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında duyurulmuştu.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? İŞTE KISITLAMA OLAN VE OLMAYAN İLLER LİSTESİ!

Vakalarda son dönemde yaşanan rekor seviyedeki artışın sonrasında Normalleşme süreci adeta durduruldu ve birçok alanda kısıtlamalar geri döndü. Bunlardan en önemlisi ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde uygulanan değişiklik oldu. Cumartesi günü kısıtlama olan illerde ikamet eden vatandaşlar yeni kararların ardından yaşanacak ilk hafta sonunda detayları merak ediyor.

Bugün Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? İşte 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Bugün Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? İşte 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

Bugün Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? İşte 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

Bugün Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? İşte 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

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