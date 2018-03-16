Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler

Türkiye ve Bulgaristan'da oluşan tır kuyruğu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Günlerdir kuyrukta beklediklerini ifade eden tır şoförleri, yemeklerini de yanlarında getirdikleri tüplerde pişiriyor. Kimi tır şoförleri sıra beklemek yerine araçlarının arızalı olduğunu öne sürerek sıranın en önüne geçiyor. Bu durumu fark eden diğer tır şoförleri ise sosyal medyadan plakalarını, firmalarını ve biliniyorsa şoför isimlerini ifşa ederek cezalandırıyor.