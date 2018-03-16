Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler

TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Bulgaristan Gümrük İdaresi yetkililerince duyurusu yapılan, 10 Mart 2018 tarihi gece yarısından başlamak üzere 12 Mart 2018 tarihi saat 12.00'a kadar bilgisayar sistemlerinde yapılacak versiyon yükleme çalışması 14 Mart 2018 tarihi gece yarısı itibariyle tamamlanmıştır. Bu tarih ve saatten itibaren tır çıkış işlemleri normal seyrine dönmüş ve gece yarısından saat 18.00'a kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünde 630 çıkış 577 giriş,