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Bulgarların si kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler

Bulgarların si kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu. ve 'daki tır kuyrukları havadan görüntülendi. Bulgaristan'da 'ndaki sistem güncellemesi nedeniyle Türkiye ve Bulgaristan'da kilometrelerce tır kuyrukları oluştu.

Giriş Tarihi: 16.03.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 11:39
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Bulgarların si kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler
Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler

ve 'daki ucu gözükmeyen tır kuyruğu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule'de Bulgaristan'ın sistem si nedeniyle her iki ülkede kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

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Bulgarların si kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler
Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler

ve 'da oluşan tır kuyruğu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Günlerdir kuyrukta beklediklerini ifade eden tır şoförleri, yemeklerini de yanlarında getirdikleri tüplerde pişiriyor. Kimi tır şoförleri sıra beklemek yerine araçlarının arızalı olduğunu öne sürerek sıranın en önüne geçiyor. Bu durumu fark eden diğer tır şoförleri ise sosyal medyadan plakalarını, firmalarını ve biliniyorsa şoför isimlerini ifşa ederek cezalandırıyor.

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Bulgarların si kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler
Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler

TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, " Gümrük İdaresi yetkililerince duyurusu yapılan, 10 Mart 2018 tarihi gece yarısından başlamak üzere 12 Mart 2018 tarihi saat 12.00'a kadar bilgisayar sistemlerinde yapılacak versiyon yükleme çalışması 14 Mart 2018 tarihi gece yarısı itibariyle tamamlanmıştır. Bu tarih ve saatten itibaren tır çıkış işlemleri normal seyrine dönmüş ve gece yarısından saat 18.00'a kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünde 630 çıkış 577 giriş,

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Bulgarların si kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler
Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde 210 çıkış, 261 giriş tır işlemi gerçekleştirilmiştir. 09 Mart 2018 tarihine kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü günlük çıkış ortalamamız 942 araç iken Gümrük idaresinde Bilgisayar sistemlerinde nedeniyle günlük araç ortalaması 588 olarak gerçekleşmiş olup,

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Bulgarların si kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler
Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler

Ortalama farkından kaynaklı 4 gün içinde bin 416 aracın çıkış işlemi gerçekleştirilememiştir. Bölge Müdürlüğümüzce ihracatçılarımız ve nakliyecilerimizin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için süreç Gümrük idareleri nezdinde yakinen takip edilmektedir" denildi.

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Bulgarların si kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler
Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler
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Bulgarların si kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler
Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu! İşte binlerce insanı mağdur eden o görüntüler
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