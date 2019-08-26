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  • Bursa'da gerginlik! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

'da gerginlik! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

'da, vatandaşlar ile sattıkları iddia edilen biri kadın iki kişi arasında yaşanan kavganın ardından gerginlik çıktı.

Giriş Tarihi: 26.08.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 07:57
Bursa'da gerginlik! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, sattığını iddia ettikleri aynı mahallede yaşayan H.Ç. (43) isimli kadın ve yanındaki S.G. (30) ile tartıştı.

Bursa'da gerginlik! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen H.Ç. ile S.G, kadına ait apartmanın ikinci katındaki eve girdi.

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Bursa'da gerginlik! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

Bu sırada apartmanın önünde toplanan çok sayıda vatandaş, H.Ç. ile S.G'ye tepki gösterdi.

Bursa'da gerginlik! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da gerginlik! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

Polis, kadına ait evin çevresini koruma altına aldı.

Bursa'da gerginlik! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

Kalabalığın dağılmamakta ısrar etmesi üzerine bölgeye gelen AK Parti Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin vatandaşlarla görüştü.

Bursa'da gerginlik! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

Vatandaşların ikna edilerek dağıtılmasının ardından, kavgada yaralanan H.Ç. ile S.G. polisin yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılarak, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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