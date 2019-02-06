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'da kadın yolcu dehşeti yaşattı!

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Giriş Tarihi: 06.02.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 08:18
Bursa'da kadın yolcu dehşeti yaşattı!

'da müşteri gibi bindiği taksicinin boğazına dayayan kadın şüpheli, taksi soförünü araçtan atıp taksiyle kaçmaya başladı.

Bursa'da kadın yolcu dehşeti yaşattı!

otobanında takibe alınan gaspçı, Osmangazi Köprüsü Gişeleri'nde ekipler tarafından taksiyle birlikte gözaltına alındı.

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Bursa'da kadın yolcu dehşeti yaşattı!

İlginç gasp girişimi, 'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Bursa'da kadın yolcu dehşeti yaşattı!

Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bindiği 16 T 0701 plakalı taksiye, nereye gideceğini söylemeyen Sebahat D., bir süre seyrettikten sonra taksi şoförü Barbaros Temel'e İstanbul'a gideceğini söyledi.

Bursa'da kadın yolcu dehşeti yaşattı!

Taksi şoförü Temel'in "İstanbul'a gitmek için patronuma danışmam lazım, üzerimde mazot parası yok" demesi üzerine, kadın gaspçı cebinden çıkardığı şok cihazıyla sürücüyü etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bursa'da kadın yolcu dehşeti yaşattı!

Elektroşok uyguladıktan sonra hızlı bir şekilde el frenini çekerek aracı durduran Sebahat D., hızla araçtan indi. Gaspçının peşine araçtan inen Temel "hanımefendi yapmayın" sözlerine aldırış etmeyen şüpheli, Temel'in boğazına dayayarak küfürler etmeye başladı.

Bursa'da kadın yolcu dehşeti yaşattı!

Aniden taksi sürücüne tekme atarak yolun ortasına düşüren gaspçı, fırsattan istifade ederek araca binerek, -İstanbul Otobanın hareket etmeye başladı.

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