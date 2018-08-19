Çamlıca Televizyon Kulesi ''giydirilmeye'' başlandı

KULE "GİYDİRİLMEYE" BAŞLANDI
Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri başladı. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden başlarken tamamlandıkça aşağı doğru devam edecek. Tamamlandığında toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.