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Haberler Galeri SEÇİM SONUÇLARI 2023 geliyor! Gözler YSK açıklamasına çevrildi! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:23

SEÇİM SONUÇLARI 2023 geliyor! Gözler YSK açıklamasına çevrildi! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve canlı oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI 2023 için gözler YSK tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için 08.00'de açılan sandıkların 17.00'de kapanması ile oy sayımı başladı. Seçim sonuçları 2023 ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan biri Türkiye'nin 13.Cumhurbaşkanı olacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları ve canlı oy oranları sabah.com.tr seçim sayfasında açık ve net grafiklerle sizlerle olacak. YSK seçim sonuçları için sayağı kaldırır kaldırmaz tüm veriler kamuoyuna açılacak. Recep Tayyip Erdoğan ilk tur seçim sonuçları sonrası yüzde 49.5 oy oranı ile ilk sırada yer almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk tur seçim sonuçlarında yüzde 45 oy oranında kalmıştı. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları ne olacak? İşte seçim sonuçları 2023 ve il il canlı oy oranları...

SEÇİM SONUÇLARI 2023 geliyor! Gözler YSK açıklamasına çevrildi! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve canlı oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI, 17.00'de sandıkların kapanması ile birlikte belli oluyor. Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde en fazla oy oranına ulaşan ülkenin 13.Cumhurbaşkanı olacak. İlk tur seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 oy oranı ile birinci olmuş, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atmıştı. Seçim sonuçları sonrası adaylar yüzde 50+1'i bulamadığı için ikinci tura gidilmişti. Bugün ikinci tur için oylar kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun il il oy oranları yasakların kalkması ile sabah.com.tr seçim sayfasında olacak. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve il il oy oranları...

SEÇİM SONUÇLARI 2023 geliyor! Gözler YSK açıklamasına çevrildi! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve canlı oy oranları

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023 BELLİ OLUYOR

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı Meclis'te 323 sandalye ile genel seçimi kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ise Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.5 oy oranı ile ilk sırada olduğunu göstermişti. Yüzde 50+1 oy oranına ulaşılamayınca Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğ*lu 28 Mayıs'ta ikinci kez kozlarını paylaştı. Türkiye 08.00'de oy kullanma işleminin başlaması ile 81 ilde sandıkların başına koştu. Sandıklar 17.00'de kapandı ve seçim sonuçları belli olmaya başladı. Oy sayımının tamamlanması ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu isimlerinden biri yüzde 50 oy oranını aşarak ülkemizin 13.Cumhurbaşkanı olacak.

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SEÇİM SONUÇLARI 2023 geliyor! Gözler YSK açıklamasına çevrildi! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve canlı oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI 2023 SAYFASINDAN İL İL OY ORANLARI VE ANLIK VERİLERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sayfasında olacak. Türkiye, demokrasiye sahip çıkarak yüksek bir katılım gerçekleştirirken, sandıkların kapanması ile de oy sayımını takip etmeye başladı. Dünyanın gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, il il oy oranları, anlık veriler ve açık grafikler seçim sayfamızda yer alıyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN OY ORANI: -

KEMAL KILIÇDAROĞLU OY ORANI: -

SEÇİM SONUÇLARI 2023 geliyor! Gözler YSK açıklamasına çevrildi! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve canlı oy oranları

AK PARTİ'DEN SANDIKLARIN KAPANMASI SONRASI İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sandıkların kapanması sonrası ilk açıklamayı yaptı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sandık, siyasi namustur. Sandıklara sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 geliyor! Gözler YSK açıklamasına çevrildi! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve canlı oy oranları

RECEP TAYYİP ERDOĞAN YÜZDE 49.5 OY ORANI İLE İLK SIRADA YER ALMIŞTI

Başkan Recep Tayyip, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 49.5 oy oranına ulaştı. Erdoğan, 500 bin civarında bir oy daha alsaydı seçim ilk turda tamamlanacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan'dan 2.5 milyon daha az oy aldı ve seçimi ikinci sırada tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45'te kaldı. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan ise ilk turda kilit bir rol üstlenrek yüzde 5,2 oy oranına ulaşmıştı.

Sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı. Seçim sonuçları ne zaman belli olacak? | Video

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