SEÇİM SONUÇLARI 2023 geliyor! Gözler YSK açıklamasına çevrildi! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:23

SEÇİM SONUÇLARI 2023 için gözler YSK tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için 08.00'de açılan sandıkların 17.00'de kapanması ile oy sayımı başladı. Seçim sonuçları 2023 ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan biri Türkiye'nin 13.Cumhurbaşkanı olacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları ve canlı oy oranları sabah.com.tr seçim sayfasında açık ve net grafiklerle sizlerle olacak. YSK seçim sonuçları için sayağı kaldırır kaldırmaz tüm veriler kamuoyuna açılacak. Recep Tayyip Erdoğan ilk tur seçim sonuçları sonrası yüzde 49.5 oy oranı ile ilk sırada yer almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk tur seçim sonuçlarında yüzde 45 oy oranında kalmıştı. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları ne olacak? İşte seçim sonuçları 2023 ve il il canlı oy oranları...