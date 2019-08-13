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UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul'a geldi

Giriş Tarihi: 13.08.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 13:25
Chelsea İstanbul'a geldi

Çarşamba günü saat 22.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçı öncesi 'a gelen ilk takım oldu.

Chelsea İstanbul'a geldi

Gece saatlerinde Havalimanı'na inen takım oyuncuları, havalimanının işletmecisi İGA görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

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Chelsea İstanbul'a geldi

Havalimanındaki işlemlerini tamamlayan takım, daha sonra havalimanından ayrılarak kalacakları otele hareket etti.

Chelsea İstanbul'a geldi

ile karşı karşıya gelecek diğer bir İngiliz temsilcisi Liverpool'un ise saat 17.00 sıralarında 'a ulaşması bekleniyor.

Chelsea İstanbul'a geldi

UEFA Süper Kupa maçında karşılaşacak Liverpool ile arasındaki mücadelenin toplam değeri 1 milyar 842 milyon Euro olacak.

Chelsea İstanbul'a geldi

UEFA Süper Kupa maçında iki İngiliz ekibi Liverpool ile , yarın Beşiktaş Park'ta kupayı kazanmak için mücadele edecek. Takımların piyasa değerlerine bakıldığı zaman Kırmızılıların, Mavilere karşı üstünlüğü bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Liverpool'un futbolcularının toplam değeri yalaşık 1 milyar Euro olarak belirlenmiş bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi kazananı Chelsea'nin futbolcularının toplam değeri ise 842 milyon Euro olarak gösterildi. Sahanın en değerlisi Mohamed Salah olacak Liverpool'da en değerli oyuncular Mohamed Salah (150 milyon Euro), Sadio Mane (120 milyon Euro) ve Virgil van Dijk (90 milyon Euro) olarak yer alırken, Chelsea'de ise N'Golo Kante (100 milyon Euro), Jorginho (65 milyon Euro) ve Kepa (60 milyon Euro) piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

Chelsea İstanbul'a geldi

44. kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Liverpool ile yarın saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz ekibi mücadele edecekken, bugüne kadar Liverpool 3, Chelsea de 1 kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa'nın en büyüğü yarın 'da belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

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