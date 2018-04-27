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Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 27.04.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 12:40
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Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
CHP Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

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Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
CHP Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik

Ankara'da genel merkezde basın toplantısı yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine bir kişi yürüdü.

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Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
CHP Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik

Kendini İlçe Başkanı olarak tanıtan kişi, 'Adayım ve mağdurum' diyerek CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü. Korumalar ilçe başkanını olduğu iddia edilen kişiyi uzaklaştırdı.

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Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
CHP Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
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Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
CHP Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
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Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
CHP Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
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Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
CHP Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
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