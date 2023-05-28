Giriş Tarihi: 28.05.2023 20:09
Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
20:39
CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için tercihini bugün yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Akıllara ise CHP yandaşı gazetecilerin 14 ve 28 Mayıs öncesi algı operasyonu niteliğinde açıklamaları geldi. 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 'Kaybedenler Kulubü' listesine dahil olan isimler ve öne çıkan mesajları şu şekilde: