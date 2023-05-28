CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

FATİH PORTAKAL

Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 62 oranına dikkat çeken Fatih Portakal 14 Mayıs seçimlerinin ardından ise AK Parti seçmenine hakarete varan ifadeler kullanmıştı. Fatih Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor. Bu mantığı anlamak mümkün değil. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." demişti.