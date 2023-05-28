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Haberler Galeri CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 20:09 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 20:39

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için tercihini bugün yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Akıllara ise CHP yandaşı gazetecilerin 14 ve 28 Mayıs öncesi algı operasyonu niteliğinde açıklamaları geldi. 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 'Kaybedenler Kulubü' listesine dahil olan isimler ve öne çıkan mesajları şu şekilde:

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

Türkiye tarihi bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunu da rakibi 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirdi. Seçim sonuçlarıyla birlikte CHP yandaşı koronun ana aktörleri de hüsrana uğradı.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

FATİH PORTAKAL

Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 62 oranına dikkat çeken Fatih Portakal 14 Mayıs seçimlerinin ardından ise AK Parti seçmenine hakarete varan ifadeler kullanmıştı. Fatih Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor. Bu mantığı anlamak mümkün değil. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." demişti.

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CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

AYŞENUR ARSLAN

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte provokatif açıklamalarda bulunurken, 28 Mayıs seçimleri için yaptığı 2. tur çağrısında da, "Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor." sözlerini kullanmıştı.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

BARIŞ YARKADAŞ

CHP Genel Merkezi'ne en yakın gazetecilerden Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 ile kazanacağını iddia etmişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

ENVER AYSEVER

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak." ifadelerini kullanmıştı.

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