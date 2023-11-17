Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:34
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
09:47
CHP’de hesaplar kapanmadı: Kılıçdaroğlu, genel merkezi dizayn ediyor...
İstifa çağrısına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerine bir yenilgi daha yazdı. Bu kez, koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. Görevi bırakır bırakmaz kolları sıvadı, kendine bir ofis tutup yeni koltuğuna yerleşti. Burada kendini destekleyen isimleri ağırladı hatta "Ekrem'e dikkat edin" diyerek öğüt bile verdi. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e, 'Ekrem İmamoğlu'nu sırtından at' çağrısında bulunduğunu yazdı.